Germania: in arrivo estensione dei sostegni economici per circa 10 mld

26 agosto 2020

MILANO (Finanza.com)

In Germania, i partiti del governo di coalizione tedesco hanno trovato l’accordo per l’estensione delle misure di sostegno contro l'impatto della crisi del coronavirus per un costo fino a 10 miliardi, incluso il prolungamento di un regime di lavoro a orario ridotto e il congelamento delle regole sull'insolvenza. Lo riporta Reuters.La contrazione del pil trimestrale tedesco (-9,7%), la peggiore contrazione nella sua storia, vede il governo impegnato a mitigare il più possibile gli effetti della pandemia, vista anche l’avvicinarsi delle elezioni previste per l'autunno 2021.Annegret Kramp-Karrenbauer, leader del partito conservatore Cdu, ha dichiarato "Il coronavirus rimane una realtà e una sfida. Oggi abbiamo concordato che estenderemo importanti ed efficaci misure su come affrontare il coronavirus”.Tra le principali decisioni figurano l'estensione dei sussidi per il lavoro a orario ridotto, la cui scadenza era prevista a marzo 2021, fino alla fine del prossimo anno, e il prolungamento degli aiuti per le piccole e medie imprese fino alla fine del 2020.