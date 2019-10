Germania: economia peggiora, Ifo taglia stime Pil 2019 e 2020

Daniela La Cava 2 ottobre 2019 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

L'economia tedesca si indebolisce ulteriormente. E così l'Ifo e i principali istituti di ricerca tedeschi hanno deciso di rivedere in maniera significativa al ribasso le previsioni economiche per la Germania. Se la scorsa primavera si attendevano un Prodotto interno lordo (Pil) in crescita al ritmo dello 0,8% nel 2019, adesso si attendono un economia in aumento dello 0,5% su base annua. Riviste anche le previsioni del prossimo anno, con il Pil atteso in crescita dell'1,1% dall'1,8% annunciato in primavera. "I fattori alla base delle deboli performance dell'economia sono la caduta della domanda globale di beni d'investimento, in cui la Germania è specializzata, nonché l'incertezza politica e ai cambiamenti strutturali dell’industria automobilistica".