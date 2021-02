Germania e il ritorno dell'ottimismo: indice Ifo sorprende a febbraio

Daniela La Cava 22 febbraio 2021 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Il sentiment nel mondo delle imprese tedesche in Germania è notevolmente migliorato. A febbraio l'indice Ifo è passato dai 90,3 punti di gennaio ai 92,4 punti a febbraio. "Il pessimismo sui prossimi mesi è stato notevolmente ridotto. L'economia tedesca si sta dimostrando robusta nonostante il lockdown, soprattutto grazie alla forza dell'industria", si legge nella nota dell'istituto Ifo. E parlano di "ritorno dell'ottimismo in Germania" anche gli economisti di ING. Commentando il dato odierno, gli esperti della banca olandese scrivono: "l'indice Ifo di oggi mostra che le imprese tedesche, in particolare nel settore manifatturiero, sembrano seguire i mercati finanziari nel guardare oltre l'impatto negativo dei lockdown in corso".