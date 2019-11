Germania: consumi salvano l'economia dalla recessione

Daniela La Cava 22 novembre 2019 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

I consumi e il settore delle costruzioni hanno salvato l'economia da una recessione tecnica nel terzo trimestre 2019. E' quanto scrive Carsten Brzeski, chief economist di Ing per la Germania, dopo la pubblicazione del dato finale del Pil tedesco relativo al penultimo trimestre dell'anno. Nella lettura finale è stato confermato un rialzo dello 0,1%, in linea con la stima preliminare diffusa lo scorso 14 novembre."La seconda stima della crescita del Pil nel terzo trimestre ha confermato che l'economia tedesca ha effettivamente evitato una recessione tecnica per un soffio", sottolinea l'economista, secondo il quale anche se la Germania ha scampato una recessione tecnica "ci sono pochi segnali di un rimbalzo imminente per il settore industriale indebolito".