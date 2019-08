Germania, con più investimenti una spinta dello 0,3% al Pil italiano (Il Sole 24 Ore)

Laura Naka Antonelli 21 agosto 2019 - 07:33

MILANO (Finanza.com)

Il piano di investimenti da 50 miliardi di euro anti-recessione che Berlino sta valutando avrebbe ripercussioni positive anche sull'economia italiana. E' quanto scrive il Sole 24 Ore nell'articolo "Germania, con più investimenti una spinta dello 0,3% al Pil italiano"."Un piano ancora al di là da venire, ma che avrebbe ricadute concrete: secondo uno studio, un aumento degli investimenti pubblici dello 0,5% del Pil per 4 anni farebbe salire il Prodotto interno dello 0,75%. Con effetti su tutta Eurolandia: solo in Italia +0,33% la crescita annua".Lo studio è intitolato "Das Public Kapital: How Much Would Higher German Public Investment Help Germany and the Euro Area?) ed è stato realizzato nel 2014 da Selim Elekdag e Dirk Muir per il Fondo monetario internazionale. Working paper del genere di solito non esprimono "la view ufficiale dell'Fmi, ma lo stesso Fondo ha poi utilizzato i risultati della ricerca più volte nei suoi rapporti ufficiali, l'ultima volta nel 2018".