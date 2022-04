Germania: carenza di materiali peggiorata con conflitto Russia-Ucraina, oltre l'80% delle aziende ha problemi

Valeria Panigada 1 aprile 2022 - 14:21

MILANO (Finanza.com)

Sempre più carenza di materiali nella produzione in Germania. A marzo, l'80,2% delle aziende tedesche si è lamentata di colli di bottiglia e problemi nell'approvvigionamento di prodotti intermedi e materie prime. A febbraio, la cifra era del 74,6%. E' quanto emerge da un'indagine dell'Ifo Institute."L'attacco all'Ucraina ha peggiorato la situazione per molte aziende - afferma Klaus Wohlrabe, Head of Surveys di Ifo - Le catene di approvvigionamento ora hanno nuovi problemi da affrontare oltre a quelli esistenti".Le carenze riguardano settori chiave della produzione tedesca, con circa il 90% delle aziende automobilistiche, elettriche ed elettroniche e produttori di macchinari e attrezzature che segnalano gravi problemi di fornitura. Nell'industria chimica, il tasso è salito dal 58,4 al 70,5 per cento. Anche molti altri produttori di abbigliamento hanno segnalato carenze.