Germania, allo studio un piano di sostegno alle imprese da 500 mld (Der Spiegel)

Valeria Panigada 20 marzo 2020 - 11:40

MILANO (Finanza.com)

Ilgoverno tedesco sarebbe al lavoro per creare un fondo di sostegno per le aziende in difficoltà di circa 500 miliardi di euro. Lo riporta Der Spiegel, precisando che il piano fornirebbe non solo capitali diretti ma anche garanzie alle attività impattate dalla crisi del coronavirus. Il progetto riprenderebbe il modello del Fondo speciale per la stabilizzazione del mercato, creato dalla Germania per venire in aiuto delle banche nella crisi finanziaria del 2008.