Germania, a fine novembre l'inflazione può schizzare quasi al 6%

Luca Losito 22 novembre 2021 - 15:42

MILANO (Finanza.com)

L'inflazione tedesca a fine novembre potrebbe schizzare vicina al 6% superando le stime precedenti diffuse nelle ultime settimane, secondo quanto afferma la Bundesbank.I prezzi in Germania hanno già raggiunto il massimo da tre decenni con il +4,6% a ottobre, ma questo è sempre stato segnalato come preludio a un’impennata ancora più rapida a novembre.Gli ultimi dati sono previsti per lunedì 29 novembre, un giorno prima dell’attesissimo rapporto sui prezzi al consumo per l’area dell’euro.