Germania: 'deboli segnali di ripresa' dopo dati produzione e bilancia commerciale

Daniela La Cava 8 luglio 2019 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

I dati arrivati dalla Germania questa mattina inviano "timidi segnali di ripresa a maggio". Questo il commento degli esperti di Ing che scrivono: "Dopo un deludente avvio del secondo trimestre, sia la produzione industriale sia il commercio hanno recuperato un po’ di terreno a maggio". La produzione industriale della Germania ha registrato a maggio un aumento dello 0,3% rispetto al mese precedente, rimbalzando dal -2% di aprile. Sempre a maggio la bilancia commerciale della Germania migliora a sorpresa, evidenziando un surplus di 18,7 miliardi di euro, in aumento rispetto ai 16,9 miliardi del mese prima. Gli analisti si aspettavano un surplus commerciale in calo a 16,8 miliardi. Le esportazioni sono salite dell'1,1% rispetto ad aprile, oltre il +0,5% atteso dal mercato, mentre le importazioni sono scese dello 0,5% (consensus +0,3%)."Il sollievo c'è, ma non è sufficiente - rimarcano da Ing -. L'industria continua, tuttavia a soffrire di cambiamenti strutturali e conflitti commerciali in corso. Questo significa che l'industria continuerà a fluttuare tra, da un lato, bassi tassi di interesse, elevata utilizzo delle capacità e una forte necessità di nuovi investimenti che alla fine dovrebbero essere di supporto e, dall'altro, una spaccatura dalle tensioni commerciali e cambiamenti strutturali nel settore manifatturiero".