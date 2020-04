Germania: Zew migliora, investitori iniziano a vedere luce in fondo al tunnel

Daniela La Cava 21 aprile 2020 - 11:31

La fiducia degli investitori in Germania migliora con decisione ad aprile. L'indice Zew sulle aspettative si è infatti attestato a 28,2 punti rispetto al crollo di marzo a -49,5. "Gli esperti sui mercati finanziari stanno iniziando a vedere una luce in fondo al lunghissimo tunnel. I risultati delle domande speciali sulla crisi del coronavirus incluse nell'indagine mostrano che gli esperti non prevedono una crescita economica positiva fino al terzo trimestre del 2020", commenta il presidente dell'istituto Zew, Achim Wambach, soffermandosi sulle previsioni degli esperti.