Germania: Ifo riflette crescente ottimismo su prospettive economiche

Redazione Finanza 25 maggio 2021 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Dati macroeconomici tedeschi sotto i riflettori sui mercati. Dopo il dato sul Pil diffuso stamattina, è arrivato l'aggiornamento di maggio sull’indice tedesco Ifo, che misura la fiducia delle aziende tedesche, che è salito e ha battuto le attese."I dati sul Pil tedesco di questa mattina sono già acqua passata. La forte lettura di maggio dell'indice Ifo mostra che si sta diffondendo l'ottimismo circa un forte rimbalzo economico", commenta Carsten Brzeski, global head of macro di ING, sottolineando che "l'indice Ifo è salito al livello più alto in due anni e si è attestato a 99,2 a maggio da 96,6 di aprile. Sia la valutazione attuale che la componente delle aspettative sono aumentate in modo significativo, con le aspettative che sono arrivate al livello più alto da gennaio 2011". "L'accelerazione della vaccinazione, nonché i primi passi nella riapertura dell'economia, hanno chiaramente stimolato l'ottimismo", ha aggiunto l'economista.