Germania, Ifo delude a sorpresa a gennaio: "doccia fredda per gli ottimisti"

Daniela La Cava 27 gennaio 2020 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

"Una doccia fredda per tutti gli ottimisti". Così gli esperti di Ing commentano il dato odierno relativo all'indice tedesco Ifo che misura la fiducia degli imprenditori. "Tra gli indicatori principali della Germania, l'indice Ifo, ha iniziato il nuovo anno con una delusione, scendendo per la prima volta dall'agosto 2019 - segnalano gli economisti della banca olandese -. A gennaio, l'Ifo è sceso a 95,9 punti dai 96,3 di dicembre. Mentre l'attuale componente di valutazione si è in qualche modo rafforzata, la componente delle aspettative è diminuita dopo tre aumenti consecutivi".