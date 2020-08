Germania: Bundesbank prevede Pil in rapida crescita questa estate dopo crollo record

Valeria Panigada 17 agosto 2020 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

L'economia tedesca dovrebbe evidenziare una rapida ripresa quest'estate dopo aver subito una contrazione senza precedenti in primavera a causa del Covid-19. Lo prevede la Bundesbank nel suo ultimo rapporto mensile: "Il forte e diffuso rimbalzo dei dati macroeconomici, iniziato dopo che l'economia ha toccato il fondo in aprile, continuerà", si legge nel documento, anticipando che "l'economia tedesca crescerà in modo significativo nell'estate del 2020". La ripresa sarà sostenuta soprattutto dai consumi interni.Nel secondo trimestre dell'anno la maggiore economia europea si era contratta del 10,1% rispetto ai tre mesi prima, a causa dell'emergenza sanitaria che ha costretto a imporre misure di confinamento e chiudere le imprese.Tuttavia, la Bundesbank ha anche avvertito che la pandemia non è sotto controllo e questo avrà un impatto negativo sulle esportazioni tedesche e sulla produzione industriale. "Fino a quando non sarà disponibile una soluzione medica efficace, come un vaccino, anche l'attività economica in alcune industrie di servizi rimarrà limitata", aggiunge la banca centrale della Germania.