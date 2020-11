Germania: Bundesbank, la ripresa si è interrotta e non continuerà nell'ultimo trimestre del 2020

Valeria Panigada 16 novembre 2020 - 14:02

MILANO (Finanza.com)

Laripresa della Germania si è interrotta in autunno con l'aumento dei contagi da Covid e non continuerà nell'ultimo scorcio dell'anno. Questa la previsione della Bundesbank, la banca centrale della Germania, nel suo ultimo rapporto sulla congiuntura, diffuso oggi. Dopo il crollo a seguito della pandemia di coronavirus, l'economia tedesca si è ripresa fortemente durante l'estate (anche se la performance complessiva nel terzo trimestre è stata ancora di un buon 4% inferiore al livello pre-crisi dell'ultimo trimestre del 2019). Tuttavia, gli esperti della Bundesbank ritengono che il movimento di recupero non continuerà nell'ultimo trimestre del 2020. "Le ragioni principali - spiega l'istituto guidato da Jens Weidmann - sono la recente recrudescenza della pandemia in Germania e nei paesi europei vicini, nonché le misure di contenimento aggiuntive che sono state decise per novembre".