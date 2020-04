Germania: Bundesbank, grave recessione. Improbabile una ripresa rapida

Valeria Panigada 20 aprile 2020 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

"Lapandemia di coronavirus e le misure adottate per contenerla hanno fatto precipitare l'economia tedesca in una grave recessione". Lo afferma l'ultimo rapporto mensile della Bundesbank, la banca centrale della Germania. Attualmente è difficile prevedere quanto sarà ampio il declino dell'attività economica complessiva, in quanto la gravità della recessione dipenderà in gran parte da quando e in che misura le restrizioni introdotte per combattere la pandemia potrebbero essere ulteriormente allentate. Certamente, una ripresa rapida sarà improbabile. "Fino a quando non ci sarà una soluzione medica, è probabile che restino delle restrizioni sostanziali - spiega la Bundesbank - Per questo motivo, al momento sembra improbabile una rapida e forte ripresa economica".