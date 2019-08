Germania: Bundesbank, fase di contrazione proseguita anche in estate

Valeria Panigada 19 agosto 2019 - 14:32

Lafase di contrazione dell'economia in Germania sarebbe proseguita anche in questi mesi estivi. Lo ha rilevato la Bundesbank nel suo rapporto mensile, diffuso oggi. La banca centrale nazionale stima un calo della produzione industriale, una decisa flessione degli ordini e una forte flessione degli indicatori del clima di fiducia nel settore manifatturiero ad agosto. Questi fattori favorirebbero dunque il prolungarsi della contrazione dell'economia, suggerendo una nuova flessione del Pil della Germania nel terzo trimestre dell'anno, dopo il calo dello 0,1% registrato nel secondo trimestre. Il segno meno per due trimestri consecutivi farebbe entrare il paese in recessione tecnica.