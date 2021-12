Germania: 74mila nuovi positivi, oltre 1% popolazione ha il Covid

Titta Ferraro 3 dicembre 2021 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

Oltre l'1% della popolazione tedesca - quasi un milione di persone - è attualmente infetto dal coronavirus. Lo ha affermato oggi il ministro della Sanità, Jens Spahn, che ha osservato che il numero dei non vaccinati che sono infetti e gravemente malati è molto più alto della loro quota rispetto alla popolazione complessiva.I casi giornalieri di COVID-19 sono stati oggi 74.352 nuovi con 390 decessi aggiuntivi, secondo i dati pubblicati dall'agenzia federale per il controllo delle malattie.Secondo i calcoli del Robert Koch Institute, circa 925.800 persone in Germania sono considerate attivamente infette dal virus."Se tutti gli adulti tedeschi fossero vaccinati, non saremmo in questa situazione difficile", ha detto Spahn.Ieri la Germania ha annunciato nuove misure restrittive con l'estensione a livello nazionale del 2G (accesso consentito solo a vaccinati e guariti dal coronavirus) al commercio al dettaglio.