Ford accelera sui veicoli elettrici: entro il 2030 in Ue saranno venduti solo EV

Alessandra Caparello 18 febbraio 2021 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Ford venderà solo veicoli elettrici in Europa entro il 2030. La casa automobilistica ha intenzione di spendere 1 miliardo di dollari per convertire la sua fabbrica a Colonia, in Germania, nella sua prima linea di produzione EV nel continente europeo.Ford dice che passerà alla produzione di EV gradualmente nel corso del prossimo decennio. Entro il 2024, l'intera linea di veicoli commerciali dell'azienda sarà "ad emissioni zero, completamente elettrica o ibrida plug-in". Entro la metà del 2026, "il 100 per cento" della linea di veicoli passeggeri sarà elettrica ed entro il 2030, Ford si aspetta che due terzi delle sue vendite di veicoli commerciali siano completamente elettriche o ibridi plug-in, mentre tutti i suoi veicoli passeggeri venduti saranno puramente elettrici a batteria.