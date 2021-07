Focus Bce, Mezzomo (Intesa): primo test dopo strategy review, ma su taglio PEPP si deciderà a settembre

Titta Ferraro 15 luglio 2021 - 17:13

Lariunione di politica monetaria del prossimo 22 luglio sarà la prima a recepire l’impostazione derivante dalla revisione della strategia recentemente conclusa. Luca Mezzomo, Responsabile Analisi Macroeconomica di Intesa Sanpaolo, pone l'accento sulle modifiche alla formulazione della forward guidance e una ristrutturazione delle ‘considerazioni sulla politica monetaria’, finora note come ‘considerazioni introduttive’. Per il resto, l'economista non si aspetta alcuna nuova misura. "Riteniamo che l’evoluzione dei dati e delle condizioni di finanziamento non richieda alcuna variazione in corsa. L’eventuale evoluzione del dibattito interno sul PEPP, con una minoranza che già ritiene opportuno ridurre gli acquisti netti, emergerà soltanto con la pubblicazione del verbale. Riteniamo però che soltanto a settembre la BCE deciderà se ridurre o no gli acquisti nel quarto trimestre", argomenta Mezzomo.