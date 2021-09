Fineco: c/c in Uk con autorizzazione temporanea fino al 31 dicembre 2022

Alessandra Caparello 17 settembre 2021 - 09:36

MILANO (Finanza.com)

Secondo ilSole24ore, i clienti Fineco Bank nel Regno Unito si troverebbero con un conto corrente che ha un’autorizzazione temporanea fino al 31 dicembre 2022. Fineco sta attivamente lavorando per avere autorizzazione definitiva entro quella data.L’articolo sottolinea come Fineco abbia già evidenziato che `la banca ha aderito al modello del TPR`, un permesso che ha preso il posto del Passaporto EU, che permette a banche o intermediari che hanno sede in UE di lavorare anche in UK in attesa di ottenere l’autorizzazione completa. Fineco ha rassicurato che `non ci sono di conseguenza rischi di un blocco dell’operatività per i loro clienti UK`. Fineco dovrà ottenere la `licenza` completa della FCA, e la banca ha spiegato di essere in continuo dialogo con i regolatori UK `per un percorso di avvicinamento alla nuova normativa` e ci sarebbe 1 anno di tempo (il 31 dicembre 2022). Il Regno Unito, sottolinea Equita, rappresenta un’opzione di crescita per la società, che nelle stime degli analisti non sposta in maniera significativa i numeri Fineco nei prossimi 2-3 anni.