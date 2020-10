Farmaceutica: Bayer offre 4 mld di dollari per Asklepios BioPharmaceutical

Alessandra Caparello 26 ottobre 2020 - 09:29

MILANO (Finanza.com)

Bayer mette sul piatto 4 miliardi di dollari per acquistare Asklepios BioPharmaceutical, società di biotecnologica statunitense specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione di terapie geniche in diverse aree terapeutiche.Il portafoglio di sviluppo di AskBio comprende test per il trattamento di malattie neuromuscolari, del sistema nervoso centrale, cardiovascolari e metaboliche. In base all’accordo, la tedesca Bayer sarà proprietaria di tutti i diritti sulla piattaforma di terapia genica di AskBio. "In linea con il nostro scopo 'la scienza per una vita migliore', ci impegniamo ad apportare miglioramenti significativi ai pazienti attraverso l'innovazione", ha dichiarato Werner Baumann, CEO di Bayer. "Con questa acquisizione, Bayer fa avanzare in modo significativo la creazione di una piattaforma di terapia cellulare e genica che può essere all'avanguardia nella scienza innovativa, contribuendo a prevenire o addirittura a curare le malattie causate da difetti genici e guidando ulteriormente la crescita dell'azienda in futuro".