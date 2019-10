Eurozona: tensioni geopolitiche e commerciali sono i rischi maggiori, soprattutto per Germania

Valeria Panigada 1 ottobre 2019 - 10:41

MILANO (Finanza.com)

I maggiori rischi per le prospettive di crescita dell'Eurozona sono legati alle turbolenze geopolitiche. In particolare, l’accresciuta incertezza derivante dai conflitti commerciali a livello globale, gli sviluppi politici legati a un aumento delle probabilità di una hard-Brexit e i recenti attacchi terroristici alla produzione petrolifera."Il proseguimento della fase di rallentamento del commercio internazionale potrebbe produrre ulteriori effetti negativi sulle esportazioni e sull’attività manifatturiera dei principali paesi europei, in particolare la Germania", prevedono gli istituti economici Istat, Ifo e Kof nel loro rapporto congiunto.