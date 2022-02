Europa, prezzi energia elevati fino al 2023: pesano aumento del gas e ripresa domanda

Luca Losito 10 febbraio 2022 - 17:21

MILANO (Finanza.com)

I prezzi dell’energia in Europa si manterranno elevati fino al 2023. Ciò deriva principalmente dall’aumento dei prezzi di gas e, in misura minore, del carbone, che a gennaio 2022 si è avvicinato ai 90€ a tonnellata. Anche la ripresa della domanda sosterrà l’alto livello dei prezzi. Ad evidenziare il trend è un'analisi di S&P.Dopo il 2022, gli esperti si attende una maggiore volatilità dei prezzi legata al clima, data l’accelerazione in Europa nella dismissione della generazione termica e nucleare di base, che le rinnovabili non potranno pienamente sostituire nei prossimi tre anni.