Europa, boom dei bond ESG: valgono il 25% delle vendite totali sul mercato primario

Luca Losito 21 settembre 2021 - 14:50

MILANO (Finanza.com)

Boom per i bond etici in Europa. Nel 2021 valgono il 25% delle attività totali nel Vecchio Continente. A rilevarlo è un'analisi realizzata da Bloomberg.In particolare, le obbligazioni green hanno superato i 333 miliardi di euro nell'anno in corso, ossia il 25,2% delle vendite totali registrate sul mercato primario in Europa.Si tratta del picco più alto mai raggiunto, addirittura già superiore del 14% rispetto al totale delle vendite di bond ESG concluse nel corso del 2020.