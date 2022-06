Europa, ad aprile aumentano prestiti e depositi: in calo l’obbligazionario

Su i prestiti a famiglie e imprese, in aumento i depositi bancari e calo netto delle obbligazioni. Questo il quadro delineato sul mese di aprile in Europa dal report “Banche e moneta: serie nazionali” di Bankitalia.

In particolare, ad aprile i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell’ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), sono cresciuti del 2,7 per cento sui dodici mesi (2,5 nel mese precedente). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 3,9 per cento sui dodici mesi (4,0 nel mese precedente) e quelli alle società non finanziarie dell’1,8 (contro l’1,4 per cento nel mese precedente). I depositi del settore privato sono cresciuti del 5,4 per cento sui dodici mesi (contro il 4,8 in marzo); la raccolta obbligazionaria è diminuita dell’8,8 per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente (-8,9 in marzo).