Eurogruppo: riunione riprenderà domani a partire dalle 17

Daniela La Cava 8 aprile 2020 - 14:30

MILANO (Finanza.com)

Riprenderà domani a partire dalle 17 la riunione dell'Eurogruppo in videoconferenza sulle sfide di politica economica per fronteggiare la pandemia di Covid-19. Lo si apprende in una nota ufficiale, dopo il meeting di ieri che si è concluso (dopo 16 ore di colloqui) senza un accordo. Al termine del meeting è prevista in streaming una conferenza stampa.