ETF: afflussi record in Europa nel 1° semestre portano asset a sfiorare i 1.500 mld $

Titta Ferraro 16 luglio 2021 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Nuove vette per il mercato europeo degli ETF. Gli ETF ed ETP quotati in Europa hanno raggiunto alla fine del primo semestre 2021 i 1.484 miliardi di dollari di asset in gestione con 112,09 miliardi di afflussi nell'arco del semestre. Dai dati diffusi oggi da ETGI emergono afflussi netti di US$ 16,78 miliardi nel mese di giugno, portando gli afflussi netti del primo semestre a un record di 112,09 miliardi. Si tratta del 15° mese consecutivo di flussi positivi. Gli asset investiti nel settore degli ETF/ETP europei sono aumentati del 15,6% nel primo semestre.