Draghi: serve l'Unione fiscale e budget condiviso, sono ottimista

Titta Ferraro 30 settembre 2019 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

A un mese esatto dalla fine del suo mandato alla Bce, Mario Draghi concede una delle rare interviste e rafforza l'appello della necessità di uno stimolo fiscale da parte dei singoli Stati dell'UE. Intervistato dal Financial Times, il numero uno della Bce è tornato anche sull'argomento della necessità di un'Unione fiscale. "Un impegno a lungo termine per l'unione fiscale è essenziale per la zona euro per competere con altre potenze globali", ha detto Draghi al FT". "Data la debolezza intrinseca degli stati nazionali in un mondo globalizzato, ciò che conta è rafforzare l'Unione. In alcune aree, un'ulteriore integrazione favorirebbe il raggiungimento di questo obiettivo", ha affermato Draghi, aggiungendo: "Per avere un'UE più forte abbiamo bisogno di un bilancio comune della zona euro. Chiaramente il dibattito politico su questo ha ancora molta strada da fare. Ma sono ottimista".Il Financial Times ricorda come i ministri delle finanze europei a primavera hanno convenuto di creare un bilancio comune della zona euro, ma i piani sono una versione molto meno ambiziosa dello strumento di stabilizzazione fiscale che Macron aveva inizialmente promosso.