Dividendi: banche, annullate cedole per 27,5 mld di euro (studio Bce)

Redazione Finanza 25 maggio 2020 - 16:14

MILANO (Finanza.com)

I dividendi restano un tema caldo sui mercati. Anche oggi se ne parla in scia ai dai che sono arrivati dalla Banca centrale europea (Bce), secondo cui i principali gruppi bancari dell'Eurozona hanno annullato il pagamento di dividendi per quasi 30 miliardi di euro, dopo la raccomandazione arrivata a fine marzo proprio dall'istituto di Christine Lagarde nel pieno dell'emergenza dettata dallo scoppio della pandemia di coronavirus. Astenendosi dal pagamento della cedola per il 2019 gli istituti di credito sotto la supervisione della Bce "hanno trattenuto circa 27,5 miliardi di euro di utili". E' quanto si legge in uno studio pubblicato dalla Bce dopo che il 27 marzo, la vigilanza bancaria ha raccomandato alle banche di astenersi dal distribuire dividendi e dai buyback di azioni fino al primo ottobre 2020.