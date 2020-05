Dieselgate, Corte Giustizia Federale tedesca: Volkswagen dovrà risarcire i clienti

Laura Naka Antonelli 25 maggio 2020 - 13:03

MILANO (Finanza.com)

La Corte di Giustizia federale tedesca ha dato ragione al cliente Volkswagen, esprimendosi contro la casa automobilistica nel primo caso presentato al tribunale dal proprietario di una vettura, in relazione allo scandalo delle emissioni truccate (Dieselgate).La corte ha stabilito che chi ha acquistato un'auto Volkswagen con il software che ha manipolato i risultati dei test sulle emissioni avrà diritto a un risarcimento.I proprietari delle vetture potranno restituire l'auto e ricevere un risarcimento parziale dal gruppo tedesco: parziale, in quanto si deve considerare l'usura del veicolo.L'importo del risarcimento dipenderà da quanto segna il contachilometri."Il comportamento degli imputati deve essere reputato non etico", ha detto il giudice Stephan Seiters nell'annunciare il verdetto della Corte.La sentenza apre la strada alla possibilità che migliaia di proprietari tedeschi di automobili VW chiedano un risarcimento. Volkswagen ha promesso "offerte appropriate" a chi si è ritrovato, suo malgrado, con il software responsabile della manipolazione dei dati sulle emissioni inquinanti."La società ora ha intenzione di raggiungere un accordo in riferimento alle cause collettive" ancora in corso.