Deutsche Bank: utili quasi triplicati in IV trimestre, stracciate le stime grazie a ottima performance investment banking

Laura Naka Antonelli 27 gennaio 2022 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

I risultati di bilancio di Deutsche Bank sorprendono i mercati in positivo.La banca numero uno in Germania ha annunciato di aver concluso il quarto trimestre del 2021 con utili (attribuibili agli azionisti) pari a 145 milioni di euro, un valore quasi triplo rispetto allo stesso trimestre del 2020.La banca ha riportato un bilancio in utile per il sesto trimestre consecutivo. Stracciate le stime, visto che, secondo Refinitiv, gli analisti avevano previsto una perdita, nel trimestre, pari a 127,58 milioni di euro.Nell'intero 2021, gli utili di Deutsche Bank sono stati pari su base netta a 1,94 miliardi, ben oltre i 113 milioni di euro del 2020 e molto oltre gli 1,79 miliardi di euro previsti dal consensus.Il fatturato totale netto del quarto trimestre è stato pari a 5,9 miliardi di euro, rispetto ai 5,45 miliardi di euro dello stesso periodo del 2020.I risultati di Deutsche Bank sono stati sostenuti dalla solidità della divisione di investment banking, diventata un importante generatore di fatturato, che ha beneficiato del boom delle operazioni di trading e dall'ondata di operazioni di dealmaking.Nel quarto trimestre del 2021, il fatturato della divisione è salito dell'1% a 1,913 miliardi di euro. Nell'intero 2021, la divisione ha riportato un utile netto di 2,5 miliardi di euro, al record dal 2011.Il Common equity tier 1 (CET1) ratio — si è attestato al 13,2%, rispetto al 13,6% della fine del 2020."Nel 2021, abbiamo aumentato i nostri utili netti di quattro volte e riportato il nostro miglior risultato in 10 anni, lasciandoci alle spalle tutti i costi di trasformazione previsti", ha commentato, stando a quanto si legge nel comunicato, Christian Sewing, ceo di Deutsche Bank. "Tutte le nostre attività core hanno riportato una performance in linea o superiore al nostro piano", ha precisato l'AD.