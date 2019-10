Deutsche Bank soffre un'altra perdita di bilancio. AD Sewing: 'CET1 ratio conferma nostra forza'

Laura Naka Antonelli 30 ottobre 2019 - 08:07

La banca numero uno in Germania Deutsche Bank ha annunciato di aver concluso il terzo trimestre del 2019 con una perdita di 832 milioni di euro, superiore al rosso di 778 milioni stimato dal consensus di Refinitiv.Da segnalare che il colosso aveva riportato nel terzo trimestre del 2018 un utile netto di 229 milioni di euro. Nel secondo trimestre di quest'anno, aveva sofferto invece una perdita di 3,15 miliardi, comprensiva degli oneri legati al piano di rilancio.Deutsche Bank ha avviato il piano di ristrutturazione più ambizioso della sua storia, che comporta un taglio di 18.000 dipendenti e l'uscita dal business dell'Equity Sales and Trading, nell'ambito di un piano di riduzione delle operazioni di investment banking.Tra le altre voci di bilancio, il fatturato su base netta si è attestato nel terzo trimestre del 2019 a 5,3 miliardi, rispetto ai 6,2 miliardi dello stesso periodo del 2018. Il CET 1è stato pari al 13,4%, contro il precedente 14% (del terzo trimestre dello scorso anno).Il ceo della banca, Christian Sewing, ha commentato i risultati di bilancio affermando in un comunicato che "è in corso una trasformazione, con progressi tangibili sui costi e sul de-risking. Il CET1 ratio al 13,4% sottolinea la nostra forza".Il titolo DB è in calo del 16% su base annua.