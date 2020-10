Deutsche Bank sconta ansia lockdown sui mercati, titolo fin oltre -4% nonostante bilancio positivo

Laura Naka Antonelli 28 ottobre 2020 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Titolo Deutsche Bank sotto forte pressione alla borsa di Francoforte, nonostante la pubblicazione del bilancio positivo relativo al terzo trimestre, che ha confermato il ritorno all'utile per la banca numero uno in Germania, per la prima volta dall'inizio del 2019.Il titolo Deutsche Bank non riesce tuttavia a beneficiare del bilancio e cede fin oltre -4% nelle prime battute della sessione odierna della borsa di Francoforte, vittima del peggioramento del sentiment in tutta Europa, a causa del balzo di nuovi casi di coronavirus COVID-19 che sta colpendo il continente, e che sta alimentando il timore di un nuovo grande lockdown nei diversi paesi. Ora DB riduce le perdite cedendo il 2,67%.