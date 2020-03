Deutsche Bank: rischio impatto su business e target da Covid-19, ma presto per valutarlo

Valeria Panigada 20 marzo 2020 - 11:07

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank ha avvertito che l'emergenza coronavirus potrebbe avere un impatto negativo sul suo business e sul raggiungimento dei target finanziari. "La banca potrebbe essere influenzata negativamente da una prolungata recessione a livello locale, regionale o globale condizioni economiche", si legge nella sua relazione annuale, diffusa oggi, che precisa comunque che è troppo presto per "prevedere gli impatti sul business o sugli obiettivi finanziari", data l'incertezza relativa all'estensione, alla durata e alla diffusione del Covid-19.L'amministratore delegato, Christian Sewing, rassicura, sottolineando come la banca sia in linea o addirittura leggermente in anticipo rispetto agli obiettivi definiti nella strategia di trasformazione. “La nostra forza finanziaria ci posiziona bene per supportare i nostri clienti nell'attuale periodo di incertezza - ha detto Sewing - Al momento non è ovviamente possibile prevedere tutte le ripercussioni sull'intera economia. Ma la nostra strategia ci lascia adesso molto meglio attrezzati per le turbolenze dei mercati finanziari rispetto a un anno fa”.