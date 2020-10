Deutsche Bank: fondo USA Capital Group sale al 3,6%

Alessandra Caparello 13 ottobre 2020 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Mentre Fitch ieri sera ha alzato il rating dell’AT1 DB da B+ a BB-, il fondo USA Capital Group ha acquisito un’ulteriore partecipazione del 3,6% in DB, dopo il primo ingresso nell’azionariato del gennaio scorso, salendo a oltre il 7%.“Siamo lieti che Capital abbia aumentato la sua partecipazione complessiva in Deutsche Bank. Lo consideriamo un chiaro voto di fiducia nella nostra trasformazione strategica e nella sua attuazione", ha dichiarato la banca in un comunicato.