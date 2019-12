Deutsche Bank conferma obiettivi dopo buoni progressi, Bce riduce requisito patrimoniale

Valeria Panigada 10 dicembre 2019 - 11:58

Deutsche Bank ha confermato i propri obiettivi finanziari per il 2019, 2020 e 2021 dopo aver riportato buoni progressi nella strategia di trasformazione in atto. “Negli ultimi mesi abbiamo fatto progressi significativi in ​​ogni dimensione - ha detto l'amministratore delegato Christian Sewing - Siamo in linea con il piano e anche in anticipo in diverse aree".In particolare, Deutsche Bank ha riaffermato l'impegno a mantenere un Common Equity Tier 1 (CET 1) ratio di almeno il 12,5% durante tutto il periodo trasformazione e per la fine dell'anno prevede addirittura un rapporto CET 1 superiore al 13%. A questo riguardo, la Banca centrale europea ha ridotto il requisito patrimoniale per l'istituto tedesco dall'11,84% all'11,59%, con efficacia dall'1 gennaio 2020.Tornando agli obiettivi finanziari, Deutsche Bank si aspetta che il contesto dei bassi tassi di interesse avrà un impatto sulle prospettive di rendimento nel Private Bank e nel Corporate Bank nel medio termine. Tuttavia, la crescita dei ricavi nella Banca d'investimento dovrebbe in parte compensare l'impatto. La banca si è detta soddisfatta dei ricavi nell'unità di Investment Bank nel quarto trimestre, in particolare nelle attività di vendita e trading di reddito fisso e valute dove i ricavi sono superiori all'esercizio precedente.