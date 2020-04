Deutsche Bank anticipa la trimestrale: utile sopra le attese ma cala il Cet1 ratio

Alessandra Caparello 27 aprile 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank alza il velo sui conti del primo trimestre in anticipo. La banca tedesca prevede un utile al lordo delle imposte di 206 milioni di euro e un utile netto di 66 milioni di euro, superiore alle aspettative del mercato. Previsto inoltre un fatturato di 6,4 miliardi di euro.Il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio della banca è pari al 12,8% a fine trimestre, in calo rispetto al 13,6% di fine anno. Il calo del CET1 ratio nel trimestre comprendeva circa 30 punti base di impatto negativo della revisione del quadro di cartolarizzazione, come previsto, e circa 40 punti base di voci precipitate dalla pandemia COVID-19. Le implicazioni a breve termine della pandemia rendono difficile per la banca stabilire con precisione i tempi e l'entità delle modifiche al proprio piano patrimoniale si legge in una nota. La priorità della Deutsche Bank è di stare al fianco dei propri clienti senza compromettere la solidità patrimoniale. “Siamo molto soddisfatti che i risultati del primo trimestre dimostrino i progressi che stiamo facendo nella trasformazione della nostra banca, la forza operativa della nostra attività e la nostra capacità di resistenza” afferma Christian Sewing, Amministratore Delegato. "Lo dobbiamo agli straordinari sforzi del nostro personale. Siamo fermamente impegnati a mobilitare il nostro bilancio per sostenere i nostri clienti, che hanno ancora più bisogno di noi. La nostra decisione in tal senso significa che il nostro Common Equity Tier 1 ratio può scendere temporaneamente al di sotto del nostro obiettivo minimo del 12,5%, senza indebolire il nostro solido bilancio. Con il nostro attuale rapporto del 12,8%, siamo comodamente al di sopra del nostro requisito minimo del 10,4%. Siamo convinti che ciò sia nell'interesse di tutti i nostri stakeholder".