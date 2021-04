Deutsche Bank annuncia utili trimestrali di oltre 900 milioni euro, record dal 2014. In crescita anche fatturato e CET1 ratio

Laura Naka Antonelli 28 aprile 2021 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Nel primo trimestre dell'anno, Deutsche Bank ha riportato gli utili trimestrali migliori dal primo trimestre del 2014, dunque in oltre 7 anni.I profitti della banca numero uno in Germania si sono attestati a 908 milioni di euro, beneficiando della forza continua della divisione di investment banking.Deutsche Bank ha battuto le stime degli analisti di un utile netto di 642,95 milioni di euro, migliorando decisamente il proprio livello di redditività anche rispetto ai profitti di 51 milioni di euro riportati nel quarto trimestre del 2020.Il fatturato netto è salito a 7,2 miliardi di euro, rispetto ai 6,35 miliardi di euro dello stesso periodo del 2020.Il CET 1 ratio è aumentato al 13,7%, rispetto al 12,8% del primo trimestre del 2020.Gli accantonamenti per eventuali perdite futuri sui crediti sono stati pari a 69 milioni, in calo dell'89% rispetto ai 506 milioni del primo trimestre del 2020.