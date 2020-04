Deutsche Bank alza il velo sui conti: trimestre redditizio trainato dalla crescita dei ricavi e trasformazione strategica

Alessandra Caparello 29 aprile 2020 - 09:15

MILANO (Finanza.com)

Un trimestre redditizio trainato dalla crescita dei ricavi nelle attività principali e dalla trasformazione strategica in corso: così Deutsche Bank commenta i risultati dei primi tre mesi dell’anno.L’utile del Gruppo bancario tedesco è stato trainato dai ricavi e dalla crescita degli utili. L’utile del Gruppo al lordo delle imposte infatti è pari a 206 milioni di euro, mentre l’utile prima delle imposte rettificato è in aumento del 13% rispetto all'anno precedente a 303 milioni di euro. L’utile netto segna 66 milioni di euro, mentre i ricavi crescono fino al 7% a 6,4 miliardi di euro."Nell'attuale crisi, abbiamo dimostrato di avere numeri solidi e di avere una forte performance a sostegno dei nostri clienti in tutti i core business. La gestione conservativa del bilancio ci permette di navigare nell'ambiente attuale da una posizione di forza come banca leader nell'economia più forte d'Europa” così commenta Christian Sewing, amministratore delegato. “Voglio ringraziare enormemente i nostri dipendenti, che hanno dimostrato un'eccezionale dedizione e flessibilità. Sono orgoglioso del modo in cui siamo stati presenti per i nostri clienti, per le nostre comunità e per gli altri".