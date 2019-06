Deutsche Bank, allo studio una bad bank da 50 miliardi (FT)

Valeria Panigada 17 giugno 2019 - 08:58

MILANO (Finanza.com)

Deutsche Bank sta studiando una nuova riorganizzazione interna, per la precisione la creazione di una bad bank da 50 miliardi di euro. Lo riporta il Financial Times, citando fonti anonime vicine al dossier. Secondo l'indiscrezione, la bad bank sarà composta soprattutto da derivati a lunga scadenza. Con la creazione di questa attività, la maggiore banca tedesca prosegue il suo riorientamento strategico con un taglio delle attività di investimento, la riduzione o chiusura delle attività di trading negli Stati Uniti, per concentrarsi su servizi e gestione patrimoniale.