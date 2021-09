Dax vestito di nuovo: "diversificazione, ma mantenendo il carattere ciclico"

Daniela La Cava 21 settembre 2021 - 08:51

Il Dax, il principale indice azionario in Germania che monitora la performance delle blue chip tedesche negoziate sulla Borsa di Francoforte, si è vestito di nuovo, passando da 30 a 40 titoli. "L'indice azionario Dax, benchmark della Germania, riceve oggi la sua più grande revisione di sempre, espandendosi da 30 a 40 titoli. Questo aggiunge un po' di gradita diversificazione, mantenendo il carattere ciclico della vecchia scuola dell'indice", commenta Ben Laidler, global market strategist di eToro."I nuovi titoli del Dax, come i leader dell’online Zalando e HelloFresh, e le tecnologie sanitarie di Siemens Healthineers e Qiagen, aggiungono una gradita diversità settoriale. Ma il DAX rimane, come detto, ciclico e focalizzato su prodotti chimici, auto e industriali", afferma l'esperto indicando che a questo 40% di ponderazione ciclica si uniscono Symrise, Brenntag e Porsche. Altri cambiamenti includono un requisito di redditività che escluderà i titoli ad alta crescita ma in perdita, come Wirecard, ma anche i pionieri tedeschi dell'mRNA BioNTech e CureVac, che hanno scelto di quotarsi altrove, sul Nasdaq. I cambiamenti dell'indice Dax possono essere un po' fuori moda, conclude l'esperto, con molti che speravano in una maggiore esposizione tecnologica in stile Usa. Pensiamo, tuttavia, che rappresenti una risorsa nel rimbalzo ciclico del Pil di oggi e supporta la nostra visione positiva del mercato tedesco. Le valutazioni sono attraenti e la ripresa della crescita dovrebbe estendersi ulteriormente".