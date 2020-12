Daimler: possibile Ipo del ramo mezzi pensati, rally del titolo a Francoforte

Valeria Panigada 23 dicembre 2020 - 12:02

MILANO (Finanza.com)

Rally di Daimler sulla Borsa di Francoforte. L'azione della casa automobilistica scatta di quasi il 3% passando di mano a 58,25 euro questa mattina, in una seduta caratterizzata da volumi ridotti in un clima pre-festivo. A scaldare il titolo è l'ipotesi di una Ipo della divisione mezzi pesanti. Secondo l'indiscrezione raccolta da Handelsblatt, il ramo autocarri di Daimler potrebbe essere quotato in Borsa alla fine del 2021 e, nel quadro di questa operazione, il suo capo Martin Daum potrebbe ottenere una proroga del suo mandato, per tre anni. Un simile passo è stato già compiuto dalla rivale Volkswagen, che lo scorso anno ha proceduto a quotare la sua divisione camion Traton.