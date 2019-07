Daimler: perdita operativa trimestrale per 1,6 mld, lanciato nuovo profit warning

Daniela La Cava 12 luglio 2019 - 10:55

MILANO (Finanza.com)

Nuovo profit warning da parte di Daimler che abbassa per la seconda volta in poche settimane le stime per l'intero 2019. Questa mattina il gruppo di Stoccarda ha comunicato di avere chiuso il secondo trimestre con una perdita operativa di 1,6 miliardi (contro i 2,6 miliardi dell'analogo periodo nel 2018), significativamente al di sotto delle aspettative del mercato. Per il 2019 Daimler pronostica un utile operativo "significativamente inferiore" rispetto all'anno scorso.Tra i fattori alla base della nuova sforbiciata alla guidance 2019, il big tedesco dell'auto indica il dieselgate ma anche le questioni legate ai richiami in Europa per gli airbag difettosi Takata. Per questa seconda questione "gli accantonamenti sono aumentati di circa 1 miliardo di euro", afferma Daimler.Dopo un avvio in forte calo sul Dax, il titolo Daimler sta recuperando terreno e cede solo lo 0,8% a 46,32 euro.