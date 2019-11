Daimler annuncia taglia al personale nella divisione Mercedes-banez: obiettivo risparmiare 1,1mld

Alessandra Caparello 14 novembre 2019 - 15:37

MILANO (Finanza.com)

Netta la sforbiciata ai posti di lavoro prevista da Daimler. La casa automobilistica tedesca ha annunciato il taglio di personale nella divisione Mercedes-Benz finalizzato a risparmiare più di 1 miliardo di euro (1,1 miliardi di dollari) entro la fine del 2022. L'azienda con sede a Stoccarda prevede di eliminare il 10% delle posizioni dirigenziali, un’operazione che rientra nello sforzo per contribuire a gestire il dirompente passaggio alle auto elettriche con guida autonoma.Daimler nel corso dell'anno ha lanciato quattro profit warning, giustificando l'outlook negativo con gli accantonamenti per fronteggiare le spese legali e i risarcimenti legati agli airbag difettosi e ai richiami per i Diesel non conformi. La strada per arrivarci sarà lunga. Escludendo le conseguenze delle guerre commerciali, Daimler punta ad un margine di profitto operativo di almeno il 4% l'anno prossimo e del 6% nel 2022.