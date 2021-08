DWS respinge le accuse in materia di pratiche sugli investimenti sostenibili

Valeria Panigada 27 agosto 2021 - 14:44

MILANO (Finanza.com)

La società di gestione patrimoniale tedesca DWS (Deutsche Asset & Wealth Management) respinge le accuse in materia di divulgazione diinformazioni sugli investimenti sostenibili. Ieri il titolo DWS era finito sotto pressione sulla Borsa di Francoforte, arrivando a segnare un calo del 13%, in scia all'indiscrezione riportata dal Wall Street Journal, secondo cui le autorità statunitensi, in particolare i pubblici ministeri federali e la Securities and Exchange Commission (la corrispondente Consob americana), hanno avviato una indagine su DWS riguardo le sue pratiche sugli investimenti sostenibili e i criteri utilizzati nella gestione di asset."Respingiamo fermamente le accuse mosse da un ex dipendente - ha risposto oggi la società - DWS continuerà a rimanere un convinto sostenitore dell'investimento ESG come parte del proprio ruolo fiduciario per conto dei clienti". E ancora: "Il gruppo si è impegnato ad essere sempretrasparente nei confronti del mercato, dei clienti e degli stakeholder rappresentando il cammino verso un futuro sostenibile come lungo e irto di ostacoli, per l'intero settore ed anche per DWS".Oggi sulla Borsa di Francoforte il titolo cede lo 0,9% in area 35,70 euro.