CureVac: il suo candidato vaccino anti-Covid poco efficace, titolo crolla nell'afterhours di Wall Street

Valeria Panigada 17 giugno 2021 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

Ilcandidato vaccino contro il Covid di CureVac sembra essere efficace solo al 47% nell'ultima fase degli studi clinici, non riuscendo a soddisfare le aspettative del gruppo biotecnologico tedesco e gettando un'ombra sulla potenziale consegna all'Unione europea di centinaia di milioni di dosi. I risultati deludenti provengono da un'analisi provvisoria dei dati su 134 casi di Covid-19 in uno studio che ha coinvolto circa 40.000 volontari in Europa e America Latina. Lo scorso novembre, l'Ue aveva firmato un accordo con CureVac che gli garantisce fino a 405 milioni di dosi del vaccino noto come CVnCoV. La notizia ha affossato il titolo CureVac, che nella sessione afterhours di Wall Street ha ceduto il 45,67% a 51,50 dollari.