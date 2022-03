Crisi Ucraina: Enria (Vigilanza Bce) esclude stop a dividendi banche e buyback

Redazione Finanza 15 marzo 2022 - 13:20

MILANO (Finanza.com)

La vigilanza bancaria della Banca centrale europea (Bce) esclude un nuovo stop generalizzato ai dividendi bancari e al riacquisto di azioni in risposta all'escalation della crisi ucraina. "Non sono preoccupato dell'ammontare previsto di dividendi e buyback", ha dichiarato Andrea Enria, presidente del Consiglio di sorveglianza della Banca centrale europea, nel corso di una intervista al "Financial Times".