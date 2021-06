Criptovalute: Coinbase ottiene la prima licenza in Europa

Daniela La Cava 29 giugno 2021 - 08:22

MILANO (Finanza.com)

Coinbase, piattaforma globale di scambio di criptovalute, ha annunciato che la sua affiliata tedesca (Coinbase Germany GmbH) ha ottenuto l’autorizzazione per il trading e la custodia di criptovalute dall’Autorità di regolamentazione tedesca, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (“BaFin”). La licenza rientra nel nuovo regime di custodia di criptovalute implementato a gennaio 2020, il primo del suo genere in Europa. Coinbase è la prima società in Germania ad aver ottenuto questa autorizzazione. La licenza pone le basi per il lancio di Coinbase Germany nell’imminente futuro e, con tutti i servizi forniti da Coinbase Germany sottoposti alla supervisione e protezione da parte del regolatore locale, fornisce un quadro normativo chiaro che consente di far crescere la gamma di servizi offerti ai clienti tedeschi.L’affiliata tedesca, spiega il comunicato ufficiale, potrà contare sull’infrastruttura di prim’ordine di Coinbase fornendo allo stesso tempo un servizio localizzato e una accresciuta offerta di prodotti, sotto la supervisione di BaFin, importante autorità di controllo europea.