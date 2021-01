Covid: Sanofi al fianco di Pfizer per aumentare la produzione del vaccino

Alessandra Caparello 27 gennaio 2021 - 10:12

MILANO (Finanza.com)

Sanofi fornirà supporto a BioNTech nella produzione del vaccino COVID-19. In base all’accordo, Sanofi fornirà a BioNTech l'accesso alle sue infrastrutture e competenze consolidate per produrre oltre 125 milioni di dosi di vaccino COVID-19 da distribuire in Europa. Le forniture iniziali proverranno dagli impianti di produzione di Sanofi a Francoforte a partire dall'estate del 2021."Siamo ben consapevoli che prima sono disponibili le dosi di vaccino, più vite possono essere potenzialmente salvate. L'annuncio di oggi è un passo fondamentale verso l'obiettivo collettivo di mettere in atto tutti gli sforzi per frenare questa pandemia", ha sottolineato Paul Hudson, Chief Executive Officer di Sanofi. "Anche se le campagne di vaccinazione sono iniziate in tutto il mondo, la capacità di far arrivare le vaccinazioni è limitata da forniture inferiori al previsto e da ritardi nell'approvazione a causa di carenze di produzione. Abbiamo preso la decisione di sostenere BioNTech e Pfizer nella produzione del loro vaccino COVID-19 per aiutare ad affrontare le esigenze globali, dato che abbiamo la tecnologia e le strutture per farlo. Come sempre, la nostra massima priorità è quella di concentrare i nostri sforzi e le nostre capacità per combattere questa pandemia globale. Prima di tutto, lo faremo continuando a sviluppare i nostri candidati vaccini COVID-19, in parallelo a questa cooperazione industriale".