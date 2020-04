Covid-19: BioNTech e Pfizer avviano la sperimentazione clinica del vaccino

Alessandra Caparello 22 aprile 2020 - 12:08

MILANO (Finanza.com)

Le autorità tedesche hanno dato via libera all’inizio della prima sperimentazione clinica dei candidati al vaccino COVID-19. Lo rendono noto BioNTech e Pfizer che hanno concordato lo sviluppo congiunto e la distribuzione di un potenziale vaccino anti Covid-19 a base di mRNA.Quattro i candidati per la sperimentazione del vaccino. "Siamo lieti di aver completato gli studi preclinici in Germania e presto inizieremo questa prima sperimentazione umana prima delle nostre aspettative. La velocità con cui siamo stati in grado di passare dall'inizio del programma all'inizio della sperimentazione mostra l'alto livello di impegno di tutte le persone coinvolte", dice il CEO e co-fondatore di BioNTech, Ugur Sahin.